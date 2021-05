SAD odobrile upotrebu Fajzerove vakcine i kod dece uzrasta 12 do 15 godina

Glas Amerike pre 2 sata

Američki regulatori u ponedeljak su odobrili upotrebu vakcine protiv Kovida 19 koju su razvile farmaceutske kompanije Fajzer i Bajontek i kod dece uzrasta 12-15 godina.

Vakcine su do sada bile odobrene za Amerikance starije od 16 godina, na osnovu dozvole za upotrebu u hitnim situacijama. Proizvodjači vakcine kažu da su prošle nedelje započeli proces dobijanja pune dozvole za taj uzrast. Američka Uprava za hranu i lekove (FDA) saopštila je da je izmenila dozvolu za upotrebu u hitnim situacijama kako bi obuhvatila i milione dece stare 12 do 15 godina. To je prva vakcina protiv Kovida-19 odoborena u SAD za ovu starosnu grupu, što se