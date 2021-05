Katastrofa u Indiji: Rekordan broj umrlih od korone u jednom danu - 4.205, lekari kažu da ih je 10 puta više!

Kurir pre 2 sata

Indija je danas potvrdila novih 4.205 smrtnih slučajeva od koronavirusa, što je rekordan broj preminulih u jednom danu.

Istovremeno, u toj zemlji registrovan je i 348.421 nov slučaj zaraze. Sa današnjim podacima ministarstva zdravlja ukupan broj slučajeva u Indiji premašio je 23 miliona, a ukupan broj preminulih dostigao 250.000. Stručnjaci veruju da zvanični brojevi ne prikazuju stvarne razmere epidemije, i da one mogu biti i pet do 10 puta veće, prenosi Rojters. India's COVID deaths cross quarter million mark, no sign of peak https://t.co/npMpgBYkQK pic.twitter.com/OgkLSZFzUG —