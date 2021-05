Selaković: Reči ambasadora Izraela svojevrstan bezobrazluk

Nova pre 2 sata | Autor:Sputnjik Autor:Sputnjik

Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković reagovao na izjavu izraelskog ambasadora, da je Srbija praktično Vašingtonskim sporazumom priznala Kosovo i rekao da je ta izjava apsolutno netačna i da je reč o svojevrsnom bezobrazluku. „Beograd i Priština su potpisali dva različita dokumenta.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je potpisao papir u kome nema Kosova i u kome se ne pominje Kosovo i Priština“, naveo je on. Naglasio je da je reč o dva potpuno različita dokumenta i dodao da je Vučić potpisao dokument u kojem piše da je Srbija, odnosno Beograd saglasan da otvori trgovinsko predstavništvo i predstavništvo državnog ministarstva u Jerusalimu do 20. septembra 2020. i da svoju Ambasadu preseli u Jerusalim do 1. jula 2021. „U dokumentu koji je