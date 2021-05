Hamas napao i aerodrom Ben Gurion u Tel Avivu: Raketama pokušavaju da odseku Izrael od sveta

Kurir pre 42 minuta

Sukob Izraela i Palestinaca se ne prekida, a sa lica mesta stižu dramatične vesti o razaranjima, napadima i pogibijama.

BREAKING: Hamas firing on Israel’s Ben Gurion airport next to Tel Aviv — Trey Yingst (@TreyYingst) May 12, 2021 Večeras je od strane Hamasa raketama ponovo napadnut civilni aerodrom Ben Gurion u Tel Avivu. Breaking: Attack on the Ben Gurion Airport in Tel Aviv pic.twitter.com/vHvldIxFTk — Shehzad Ali (Turk) (@shehzadturk) May 12, 2021 Na društvenim mrežama mogu se videti snimci raketa koje padaju na aerodrom. U trenutku napada avion iz Belgije nije mogao da sleti