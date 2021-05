Snimak napada na međunarodni aerodrom: Pogledajte trenutak napada na aerodrom pored Tel Aviva (video)

Večernje novosti pre 2 sata | Novosti online

Foto: Printskrin Na društvenim mrežama pojavili su se snimci raketa koje lete u pravcu aerodroma. #İsrail | #Telaviv’deki Ben Gurion Havalimanı’na inmeye çalışan uçaktaki kişilerin objektifine Hamas’ın gönderdiği Kassam füzeleri takılıyor. pic.twitter.com/TwLhcROw7V — Sinan (@5inan_) May 12, 2021 U trenutku napada avion iz Belgije nije mogao da sleti na aerodrom Ben Gurion i prema izveštajima trenutno kruži iznad Tel Aviva. An #Israeli airplane is circling over the