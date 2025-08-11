Rute: "Sastanak Trampa i Putina pokazaće da li je Putin ozbiljan po pitanju mira"

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Tanjug
Generalni sekretar NATO Mark Rute izjavio je danas da će sastanak američkog predsednika Donalda Trampa i predsednika Rusije Vladimira Putina pokazati da li je Putin ozbiljan po pitanju mira. "Sledeći petak će biti važan jer će se tada testirati koliko je Putin ozbiljan u nameri da okonča ovaj strašan rat", rekao je Rute za ABC, govoreći o samitu na Aljascikoji je osmišljen da pomogne u okončanju rusko-ukrajinskog rata, prenosi američki portal Politiko. Rute je
