Novi zakon o akcizama: Pojeftinjuje viski, poskupljuje rakija

Glas Šumadije pre 13 minuta | Glas Šumadije

Akciza na viski, koja se sada plaća 348,17 dinara po litru po usvajanju novog zakona biće 185 dinara.

Ovo pod uslovom da je reč o viskiju sa udelom alkohola od 40 odsto. Isti nivo akciza važiće i za sva druga jaka alkoholna pića sa ovolikim procentom alkohola. To će, posledično, dovesti do pada cene viskija, ali i do poskupljenja drugih alkoholnih pića koja imaju visok udeo alkohola, a sada su opterećena nižom akcizom od 136,62 dinara. Izmene su predviđene novim Predlogom zakona o akcizama koji je 12. maja usvojila Vlada Srbije. Novi zakon ujednačava iznos akcize