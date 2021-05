Mali: Za državnu pomoć se prijavilo 4.076.127 građana

N1 Info pre 10 sati | Autor:FoNet

Prijave za novčanu pomoć u iznosu od 60 evra završene su u ponoć i prijavilo se 4.076.127 građana, napisao je na Instagram nalogu ministar finansija Srbije Siniša Mali.

Kada se tome dodaju penzioneri, primaoci socijalne pomoći i Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, koji su prijavljeni automatski, pomoć će dobiti 5.864.073 osobe, naveo je. A post shared by Siniša Mali, MBA, CFA, CAIA (@mali_sinisa) Novac je do sada dobilo 4.860.550 ljudi, a svi ostali koji su se uspešno prijavili dobiće novac najkasnije do kraja naredne nedelje, najavio je Mali.