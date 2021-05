Izvinjenje lek na ranu

Vesti online pre 48 minuta | Dragana Dekić - Vesti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavio je zvaničnu dvodnevnu posetu Pragu i poručio da je divno biti Srbin u Češkoj, jer se desilo nešto što će ući u udžbenike. On je posle razgovora sa češkim predsednikom Milošem Zemanom istakao da je jedan državnik koji je učestvovao u donošenju odluke izgovorio da se izvinjava zbog bombardovanja Srbije.

– Zeman je rekao da ga je to mučilo godinama. Nisam znao da namerava da zamoli srpski narod da mu oprosti bombardovanje i beskrajno sam mu zahvalan na hrabrosti. On je jedini koji je posle mnogo godina, i to u toku mandata , rekao tako važnu stvar – kazao je Vučić i otkrio da će Zeman do kraja godine posetiti Srbiju. Da podsetimo, Zeman je 1999. godine bio premijer Češke koja nije neposredno učestvovala u agresiji na SRJ, a objasnio je da je njegova zemlja tek 12