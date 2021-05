Bolje je, ali nije gotovo: Dr Kon upozorava na mogući novi talas korone, a evo kako možemo da ga sprečimo

Kurir pre 47 minuta

U Beogradu je u poslednja 24 sata potvrđeno 97 novih slučajeva zaraze korona virusom, što je veoma povoljan podatak kakav nismo imalo od oktobra prošle godine, izjavio je danas epidemiolog Predrag Kon. "To je značajno smanjenje u odnosu na prošli četvrtak kada je bilo 175 zaraženih i znači da ih je za 45 odsto manje nego tada, ali može doći do oscilacija", rekao je Kon gostujući na RTS. On je naglasio da brojevi zaraženih u Srbiji pokazuju kako nemamo posledica od