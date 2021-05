Uskoro polovina beograđana vakcinisana: Pad broja obolelih zbog vakcinacije

Večernje novosti pre 33 minuta | Tanjug

Foto Tanjug -Do juče, u RS je imunizovano 40 odsto građna, odnosno 2,37 miliona osoba.

Približavamo se čarobnoj granici od tri miliona. Revakcinisno je 32 odsto populacije, rekao je Bekić. -To je već 48 odsto. Fali nam još nekoliko desetina hiljada sugrađana, pa ćemo doći do te magične brojke od 50 odsto, jer više do 40 odsto ih je već revakcinisano, rekao je Bekić. -Na Beogradskom sajmu je za 122 dana kolikoradi taj punkt dato 342.000 doza, od čega skoro 150.000 drugih doza, precizirao je Bekić.