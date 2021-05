Najpoznatiji voditelj BBC oduševljen uragankama: Objavio snimak nastupa Hurricane, usledili ružni komentari (video)

Večernje novosti pre 35 minuta | Novosti online

Foto: Printscreen On je svojim pratiocima uputio izazov, uz snimak pesme Loco Loco koju su izvele Sanja Vučić, Ksenija Knežević i Ivana Nikolić. - Imamo izazov za vas, probajte makarenu uz ovu pesmu, obećavamo da funkcioniše. 🇷🇸 Got a challenge for you... do the Macarena to this song.

I promise it works! #Eurovision pic.twitter.com/coMxj99Wao — BBC Eurovision🇬🇧 (@bbceurovision) May 22, 2021 Potom su tvitovali stih koji je već privukao pažnju svetske publike "RAM BA BA BAM!“. Ipak, usledili su zluradi komentari, pre svega Britanaca, koji su iz nekog razloga opsednuti kosom naših devojaka. - Ne bih volela da moram da češljam tu kosu nakon nastupa.- Vau, Srbiji je baš dobro što su frizerski saloni bili dugo zatvoreni. Mnogi su komentarisali i da