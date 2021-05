Šou! Jokić naterao šeka da progovori srpski: Legenda jednom rečenicom oduševila Nikolu! (video)

Mondo pre 2 sata | Nikola Lalović

Govori srpski da te ceo svet razume Šek!

Govori srpski da te ceo svet razume Šek! Nikola Jokić je bio tema Šekila O'Nila tokom ove sezone nebrojeno puta. Svađe O'Nila i Čarlsa Barklija o tome da li Srbin treba da bude MVP su već legendarne. Iako Šek često nije bio na Nikolinoj strani tu, legenda Lejkersa ume da pohvali Jokića kada on odigra sjajan meč. A upravo je to uradio posle meča sa Portlandom i to na srpskom! Sve su probali igrači Portlanda, čak je Karmelo Entoni gurnuo Srbina na parket, ali to nije