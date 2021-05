Uhapšen zbog utaje 36 miliona dinara poreza u Nišu

N1 Info pre 50 minuta | Autor:FoNet

U zajedničkoj akciji Poreske policije i Ministarstva unutrašnjih poslova uhapšeno je odgovorno lice privrednog društva iz Niša zbog sumnje da je počinio poresku utaju i oštetio budžet Srbije za više od 36 miliona dinara, saopštilo je danas Ministarstvo finansija.

On se tereti da je od 1. januara 2015. do 30. juna 2020. godine razne vrste neopasnog otpada (tekstil i gume), ukupne vrednosti od oko 70 miliona dinara, nabavljao od više pravnih lica i prodavao nepoznatim kupcima za gotovinu, lažno prikazujući da je to prodao drugim privrednim društvima, i na taj način izbegao obračun i plaćanje poreza na dohodak u iznosu od 20,6 miliona dinara. Poreska policija utvrdila je i da je osumnjičeni neosnovano uvećavao rashode firme