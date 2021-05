Jovanović (eUprava): I dalje slab odziv za vakcinaciju kod mladih

Danas pre 3 sata | Piše: Beta

Direktor Kancelarija za IT i eUpravu Mihailo Jovanović izjavio je danas da je u uzrastu od 18 do 30 godina protiv korona virusa vakcinisano ispod 14 odsto, što, kako je ocenio, „nije dovoljan broj“.

„Prvu dozu primilo je 2.495.000, a drugu dozu 1.995.000, u narednim danima imaćemo oko 4.500.000 miliona ukupno datih vakcina“, kazao je on za RTS. Jovanović je dodao da je do danas 53 odsto Beograđana primilo prvu dozu vakcine. „Sve veći broj gradova prelazi broj od 50 odsto vakcina, posle Beograda to su Priboj, Niš, Užice, Mali Zvornik, Sremska Mitrovica, Kladovo i Novi Sad“, rekao je on. U Tutinu se poboljšava situacija, kazao je Jovanović i dodao da je nizak