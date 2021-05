Vučić: Neću potpisati nezavisnost Kosova, u junu dijalog sa Prištinom

N1 Info pre 30 minuta | Autor:Beta

Predsednik države i Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić poručio je da neće potpisati priznanje nezavisnosti Kosova bez obzira na pritiske, koji će biti veliki i pre i posle sredine juna, kada bi trebalo da se nastavi dijalog o Kosovu. „Suština vođenja zemlje je u samostalnosti, da smete da donosite odluke u ime Srbije.

Neće ih donositi ni jedan stranac, ni jedan ambasador“, rekao je Vučić na otvaranju sednice Glavnog odbora, praćen dugim aplauzom. Rekao je, „dok je SNS Srbija se pita, naš narod, a ne tajkuni i stranci“. Izvor: Tanjug On je članovima GO poručio da to „baštine i kad on ne bude predsednik stranke“. „Ne mogu da vam kažem koliko mi se gade ljudi u nekim drugim strankama, ali i u našoj, koji misle da će ih ambasadori dovesti na čelo stranke i misle da će ih oni