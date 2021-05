Veliki pad temperature stiže preko noći: Meteorolog Đurić objavio vremensku prognozu za sledeću nedelju ponovo će da lije

Kurir pre 4 sati

Meteorolog Đorđe Đurić najavio je sveže i promenljivo vreme sa pljuskovima i grmljavinom i za naredne dane. - U ponedeljak umereno do pretežno oblačno i relativno sveže za ovo doba godine sa pljuskovima i grmljavinom.

Ponegde se očekuju i obilnije padavine dok će na višim planinama padati sneg. Duvaće umeren do pojačan severozapadni vetar, a na istoku Srbije i jak. Minimalna temperatura od osam do 12, u Beogradu 11 stepeni. Maksimalna dnevna od 16 do 20, u Beogradu do 17 stepeni - navodi Đurić. Na severu Srbije, prema njegovim rečima, u utorak promenljivo oblačno i uglavnom suvo, a na teritoriji Vojvodine i sunčano. U ostalim predelima promenljivo oblačno sa kišom i pljuskovima