Patrijarh o zakonu o kulturnom nasleđu: Niko ne sme da umanji napore Srbije da zaštiti kulturno nasleđe na Kosmetu!

Pravda pre 47 minuta | Večernje Novosti

Patrijarh Porfirije, uputio je Ministarstvu kulture, dopis u kome ukazuje da je Srpska Pravoslavna Crkva najveći pojedinačni vlasnik duhovnog, pokretnog i nepokretnog kulturnog nasleđa u Republici Srbiji.

On je u tom dopisu ukazao i na to da SPC nažalost nažalost nije bila uključena u proces izrade veoma važnog Zakona o kulturnom nasleđu, koji zadire i u njeno unutrašnje funkcionisanje. - Iz tog razloga, ukazujući na manjkavost određenih članova Nacrta ovog zakona, a znajući da je zajednički cilj očuvanje kulturnog nasleđa, NJegova Svetost je gđi Gojković predložio da njegovo usvajanje odloži do daljeg. Između ostalog, poglavar Srpske Pravoslavne Crkve je ukazao da