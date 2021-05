Hitno sleteo u Berlin: Avion “Rajanera” prizemljen nakon pretnje bombom

Vesti online pre 2 sata | Vesti online

Putnički avion kompanije “Rajaner” koji je leteo iz Irske u Poljsku hitno je sleteo u Berlin objavila je nemačka policija ne saopštavajući dalje detalje.

Let iz Dablina za Krakov napravio je neočekivano skretanje nakon prijavljene pretnje bombom, naveo je nemački list “Bild”. Sa 160 ljudi u avionu, let je stigao na aerodrom Berlin-Brandenburg nešto posle 20 sati u nedelju, zadržavajući se na asfaltu do ponedeljka rano ujutru. Portparolka berlinske policije rekao je da su policajci izvršili bezbednosne provere i da nisu otkrili “bilo kakve opasnosti”. “Putnici će nastaviti putovanje do Poljske drugim avionom”,