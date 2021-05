Evropske države pozvale Dansku da objasni špijuniranje lidera EU

Slobodna Evropa pre 1 sat

Nekoliko evropskih zemalja traži od Danske da objasni zašto su njene obaveštajne službe pre više od sedam godina pomogle SAD u špijuniranju evropskih lidera, uključujući nemačku kancelarku Angelu Merkel. "Želimo karte na sto", rekao je švedski ministar odbrane Peter Hulkvist dodajući da je "neprihvatljivo prisluškivati saveznike".

Danski poslanik Karsten Hoenge iz levičarske Socijalističke narodne partije, koja podržava socijaldemokratsku vladu, rekao je da će u parlamentu ispitati ministre odbrane i pravde o slučaju. "Vlada mora da objasni kako to da se Danska ponašala kao dobrovoljno sredstvo za američku obaveštajnu službu (NSA) i šta će to značiti za saradnju sa susednim zemljama Danske", rekao je on. Danski javni servis DR objavio je u nedelju da je danska odbrambena obaveštajna služba,