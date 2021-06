Sprema se rat Nemačke i Amerike! Bajden prisluškivao merkelovu i druge političare u EU! Snouden otkrio najmračniju tajnu SAD?!

Pravda pre 33 minuta | fakti.org

Bivši američki obaveštajac Edvard Snouden, koji je radio za CIA i elektronsku špijunažu SAD (NSA) a od Vašingtona se krije u Rusiji koja mu je dala politički azil, izjavio je da je uveren da je Džo Bajden bio umešan u skandal sa prisluškivanjem evropskih političara sa teritorije Danske.

Na Tviteru je napisao: „Bajden je dobro pripremljen da na to odgovori kada uskoro poseti Evropu. Jer, on je, nema sumnje, prvi put bio duboko umešan u ovaj skandal“. Snouden je do bekstva iz SAD radio upravo za NSA, a ta američka agencija je uz asistenciju tajnih službi Danske prisluškivala Angelu Merkel, Franka-Valtera Štajnmajera i ceo niz vodećih političara Švedske, Norveške, Holandije i Francuske. Utoliko je indikativnije što Snouden sugeriše vrhovima