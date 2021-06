Serena posle tri seta srušila Rumunku

N1 Info pre 54 minuta | Autor:Bojan Marinković

Američka teniserka Serena Vilijams plasirala se u treće kolo Rolan Garosa pobedom nad Rumunkom Mihaelom Buzarnesku u tri seta.

Legendarna Amerikanka, trenutno osma na ATP listi, znatno teže od očekivanog opravdala je ulogu favoritkinje protiv 174. igračice sveta – 6:3, 5:7, 6:1 za dva sata i pet minuta. That. Was. Fun 🤗 @serenawilliams prevails over Buzarnescu 6-3, 5-7, 6-1 to set a third round date with compatriot Danielle Collins. #RolandGarros pic.twitter.com/5slDQlLH6C — Roland-Garros (@rolandgarros) June 2, 2021 Trostruka šampionka Otvorenog prvenstva Francuske brejkom u osmom gemu