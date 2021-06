Sijarto: Mađarska i Srbija povećale obim robne razmene za tri odsto

Danas pre 6 sati | Piše: FoNet

Svetska privreda je prošle godine doživela pad, a Srbija i Mađarska su obim robne razmere povećale za tri odsto, što svedoči o dobrim odnosima, jer su se dve zemlje najuspešnije u Evropi nosile sa ekonomskim i zdravstvenim posledicama pandemije, izjavio je danas mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto.

On je, posle sastanka zajedničke komisije dve vlade za ekonomsku saradnju, istakao da su ulaganja mađarskih preduzeća u Srbiju na zavidnom nivou, a da to doprinosi uspehu privrede u obe zemlje. Mađarska vlada dala je za 16 preduzeća subvencije za investicije u Srbiji, a to je ukupno 30 miliona forinti ulaganja na području cele Srbije, precizirao je Sijarto. On je rekao i da je Mađarska uvek cenila odnos vlasti u Srbiji prema pripadnicima njihove nacionalne manjine,