RG: Zverev eliminisao Đerea u trećem kolu

Srpski teniser Laslo Đere izgubio je danas meč trećeg kola Rolan Garosa protiv Nemca Aleksandra Zvereva i ispao iz daljeg takmičenja. Nemac je dobio meč sa 3:0, po setovima 6:2, 7:5, 6:2. Meč je trajao dva sata i osam minuta.

Šesti teniser sveta i šesti nosilac turnira, Zverev je na startu igre napravio dva brejka. Imao je priliku da to ponovi u sedmom gemu, kada je Đere bio na servisu a on vodio sa 5:1, ali mu to nije pošlo za rukom, 5:2. Nemac je potom dobio svoj servis i okončao set rezultatom 6:2. U drugom setu Đere, koji je trenutno na 55. mestu ATP liste, maksimalno je popravio igru, postao agresivniji. Zverevu je dva puta oduzeo servis, u drugom i šestom gemu, a ovaj mu je