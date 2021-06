"Srbija sarađuje sa hagom": Dačić o raspravi na sednici Saveta bezbednosti UN: Kritikuju nas da negiramo genocid, to je licemerno

Blic pre 4 sati

Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić izjavio je večeras komentarišući raspravu u Savetu bezbednosti UN o radu Haškog tribunala da pritisci na Srbiju nisu ništa neočekivano i ocenio da je krajnje licemerno reći da Srbija ne sarađuje sa tim sudom, posle svih ljudi koji su završili u Hagu.

On je za TV Pink objasnio da se ta ocena bazira na zahtevu za izručenje onih koji se terete za nepoštovanje suda i ukazao na to da je nije u pitanju delo koje spada pod ratne zločine. - Bio je tokom večerašnje sednice segment o tome kako Srbija negira genocid i da glorifikuje ratne zločince. Krajnje je licemerno to što kažu da Srbija ne sarađuje sa Haškim tribunalom, posle svega što smo uradili i posle svih ljudi koji su u Hagu završili - istakao je Dačić. Dodao je