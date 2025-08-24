Stanković: "Nećemo da plaćamo troškove fakulteta ako su depoi blokadera"

Beta pre 52 minuta

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković rekao je da je plaćeno sve što potpada pod proces obnovljene nastava koja se odvija po onlajn režimu i izrazio rešenost da se plate "materijalni troškovi za rad fakulteta ali samo tamo gde su zgrade u potpunosti posvećene obrazovnom procesu".

"Dakle, nećemo da plaćamo depoe za buduće ili sadašnje blokadere, nećemo zgrade koje se ne koriste u skladu sa zakonom o visokom obrazovanju", naveo je Stanković za TV Pink.

"Finansiraćemo samo ono što je striktno zakonski naša obaveza - a to je da se u tim zgradama odvija nastava, sprovodi naučni rad, da studenti imaju praktičnu nastavu u samoj zgradi, kao što se i ispiti održavaju u prostorijama visokoškolske ustanove", kazao je ministar prosvete.

On je naglasio i da je svaki nastavnik, profesor, saradnik na bilo kom nivou obrazovanja, od predškolskog do visokoškolskog, potpisao ugovor sa svojom institucijom gde su definisani njegovi radni sati i koeficijent za izračunavanje zarada i to će biti striktno poštovano.

"Ko bude radio ne treba da brine za svoju egzistenciju, a ko ne - ovo je tržišta ekonomija, može da na svoj posao da otkaz i traži mesto gde misli da će imati bolje uslove", rekao je Stanković.

Na pitanje da li očekuje štrajkove u prosveti početkom školske godine, naveo je da postoje takozvani ritualni štrajkovi od septembra ali da za to nema razloga jer se ide ka zacrtanom cilju o prosečnoj plati, navodeći da će se i dalje raditi na poboljšanju materijalnog položaja prosvetnih radnika.

"Ideja Ministarstva prosvete je obrazovni proces bez politike, dakle potpuna normalizacija rada. Želim da verujem da velika većina to isto hoće, da se izbegne težak scenario od prošle školske godine", rekao je Stanković.

(Beta, 24.08.2025)