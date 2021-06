Sakari u polufinalu Pariza, eliminisala šampionku Švjontek

Vesti online pre 35 minuta

Grčka teniserka Marija Sakari plasirala se u polufinale Rolan Garosa, pošto je danas u četvftinalu eliminisala Poljakinju Igu Švjontek 6:4, 6:4.

Grkinja je aktuelnu šampionku Pariza pobedila posle 91 minuta igre. U borbi za finale Sakari će igrati protiv Čehinje Barbare Krejčikove. Consider the moment seized 👏 In her first career major quarter-final, 🇬🇷 @mariasakkari earns the upset over defending champ and No.8 seed Iga Swiatek 6-4, 6-4. She'll face Krejcikova for a spot in the final. #RolandGarros pic.twitter.com/y4cWZwUnn2 — Roland-Garros (@rolandgarros) June 9, 2021