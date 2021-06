Vučić priznao da je pio barikirani šardone i beli sovinjon

Nova pre 26 minuta | Autor:Danilo Savić

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je krenuo put Vranja, kako bi došao na jubilej manastira Prohor Pčinjski.

Na putu do manastira, Vučić je obišao vinariju Aleksić, a o detaljima posete pohvalio se na svojoj instagram stranici. Vučić je u posetu vinariji došao sa srpskom članom Predsedništva BiH, Miloradom Dodikom. A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) „Na putu do manastira Prohor Pčinjski, po ko zna koji put sam posetio fantastičnu vinariju @aleksic_vina u Vranju i dosađivao našim domaćinima. Onako uzgred, uz divnu pitu od koprive probali smo i mladi