Brnabić: Sa Kurtijem nema ni razgovora ni dogovora

Radio 021 pre 1 sat

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da sa premijerom Kosova Aljbinom Kurtijem "nema razgovora i dogovora i neće biti ni zajedničkih sporazuma".

Brnabić je ponovila da je sastanak u Tirani bio "veoma buran i težak" i da je on pripremni sastanak za 15. jun u Briselu, na kojem će biti predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Upitana kako komentariše to što Kurti optužuje Srbiju za genocid, Brnabić je kazala da je on "ideološki fanatik sa nula pragmatizma". "On svakodnevno preti Srbiji tužbama za genocid. Neka podnese tužbu i neka onda kaže šta želi, neka dokaže šta ima, ali nemoj da preti, a posebno ne na