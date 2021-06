Krizni štab: Dozvoljene mature, publika na stadionima, kao i duže radno vreme prodavcima i ugostiteljima

Južne vesti pre 2 sata | M. Dejanović Južne vesti

Članovi Republičkog kriznog štaba predložili su na današnjoj sednici da se produži radno vreme prodavnica i ugostitelja, kao i da se dozvoli okupljanje publike na sportskim dešavanjima, proslave mature i odlazak na ekskurzije, rekao je nakon sednice pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković.

Trenutna epidemiološka situacija u Srbiji je stabilna i došlo je do stagnacije virusa, rekao je Gojković, te je preporuka Štaba Vladi da se trenutne mere relaksiraju. Prodavnice nadalje mogu da rade od 0 do 24 uz poštovanje svih preventivnih mera. Ugostitelji na otvorenom neograničeno, u zatvorenom do 1 sati iza ponoći sa muzikom. Preporuka Vladi je da se dozvoli prisustvo publike na stadionima i to sa kapacitetom do 50%, a u halama do 30% popunjenih kapaciteta -