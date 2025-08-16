Saobraćaj pojačanog intenziteta na auto-putevima i prelazima ka Mađarskoj i Hrvatskoj

Na auto-putevima, naplatnim rampama i graničnim prelazima ka Mađarskoj i Hrvatskoj saobraćaj je danas znatno pojačan, saopštio je AMSS.

Prema informacijama Uprave granične Policije Srbije, dobijenim u 5.15, putnička vozila čekaju na Horgošu, na izlazu iz zemlje 60 minuta, a autobusi 45 minuta. Na graničnom prelazu Kelebija putnička motorna vozila na izlazu zadržavaju se 60 minuta, na Batrovcima 30, a na GP Preševo 20 minuta. Na teretnim terminalima naših graničnih prelaza nema zadržavanja vozila. Iz AMSS podsećaju da je umor čest pratilac stranih vozača koji voze na dugim relacijama i samo prolaze