Pojačan saobraćaj na graničnim prelazima, veće gužve na Horgošu i Kelebiji

Auto-moto savez Srbije (AMSS) jutros je izvestio o značajnom pojačanju saobraćaja na autoputevima i graničnim prelazima, posebno u pravcu Mađarske i Hrvatske.

Najveće gužve zabeležene su na izlazu iz Srbije, gde se na graničnim prelazima beleže duža zadržavanja. Na graničnom prelazu Horgoš, putnička vozila se zadržavaju oko sat vremena, dok je za autobuse potrebno 45 minuta. Slična situacija je i na Kelebiji, gde vozači čekaju oko sat vremena. Na prelazu Batrovci zadržavanja su nešto kraća i iznose 30 minuta, dok se na Preševu čeka oko 20 minuta. AMSS je upozorio da su saobraćajne nezgode, često uzrokovane umorom stranih