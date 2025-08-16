Čeka se i do sat vremena: Oglasio se AMSS, velike gužve na graničnim prelazima ka ove 2 zemlje

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs/Tanjug
Čeka se i do sat vremena: Oglasio se AMSS, velike gužve na graničnim prelazima ka ove 2 zemlje

Na autoputevima, naplatnim rampama i graničnim prelazima ka Mađarskoj i Hrvatskoj saobraćaj je danas znatno pojačan, saopštio je jutros Auto Moto Savez Srbije.

Prema informacijama Uprave granične Policije RS, dobijenim u 5:15, putnička vozila čekaju na GP Horgoš na izlazu iz zemlje 60 minuta, a autobusi 45 minuta. Na GP Kelebija putnička motorna vozila na izlazu zadržavaju se 60 minuta, na Batrovcima 30, a na GP Preševo 20 minuta. Na teretnim terminalima naših graničnih prelaza nema zadržavanja vozila. Iz AMSS podsećaju da je umor čest pratilac stranih vozača koji voze na dugim relacijama i samo prolaze kroz našu zemlju,
