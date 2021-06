Brnabić: U odnosima sa Prištinom pokazali smo najveću moguću dozu fleksibilnosti

Novi magazin pre 1 sat | Beta

Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je, povodom sastanka predsednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Aljbina Kurtija u Briselu "srcem i dušom uz predsednika".

Brnabić je za televiziju Pink izjavila da je Srbija pokazala "najveću moguću dozu fleksibilnosti" kada su u pitanju odnosi sa Prištinom, kroz potpisivanje regionalnih sporazuma i realizaciju regionalnih projekata kao što je početak izgradnje auto-puta Niš-Priština-Tirana-Drač. "Onda dođe loptica do Kurtija i on kaže - sve što ste vi do sada radili, sve je glupo, ja sam došao da kažem kako treba da se radi", kazala je Brnabić. Ona je dodala da "Republika Kosovo nije