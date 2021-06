U Srbiji danas sunčano i toplo, ali mogući i pljuskovi: Narednih dana temperatura i iznad 30 stepeni!

Mondo pre 43 minuta | Bojana Zimonjić Jelisavac

Meteorolozi navode da će u Srbiji u sredu temperatura biti oko 29 stepeni, do kraja nedelje još toplije. Danas u Srbiji pretežno sunčano i toplije nego u utorak uz slab dnevni razvoj oblaka. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 10°C do 16°C, a maksimalna od 26°C do 29°C u Negotinu i Vranju. U Beogradu pretežno sunčano i toplije uz slab dnevni razvoj oblaka. Vetar slab severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna