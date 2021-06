Danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima

Nova pre 2 sata | Autor:Beta Autor:Beta

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplo, dok je sredinom dana na istoku i jugu zemlje moguća kratkotrajna kiša, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Vetar će biti slab, severni. Najniža temperatura kretaće se od 13 do 19 stepeni, a najviša od 27 do 30 stepeni. U Beogradu će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplo. Vetar će biti slab, severni. Najniža temperatura biće od 15 stepeni do 19, a najviša 30 stepeni. Relativno nepovolјne biometeorološke prilike za hronično obolele. Oprez se savetuje srčanim bolesnicima, psihičkim i bolesnicima sa respiratornim tegobama. Reumatski bolovi i