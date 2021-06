Toplo uz smenu sunca i oblaka

RTS pre 1 sat

U većem delu zemlje duži sunčani periodi, od sredine dana u Banatu, na istoku i jugu biće uslova za kratkotrajnu kišu ili pljusak. Ujutro temperatura od 13 do 19, tokom dana od 27 do 30 stepeni. Do kraja sedmice biće toplo, ali uz smenu sunca i oblaka.

Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplo. Od sredine dana u Banatu, na istoku i jugu Srbije kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar slab severni. Najniža temperatura od 13 do 19, a najviša od 27 do 30 stepeni.