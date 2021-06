"Krivokapić nema podršku" Vlast u Podgorici izdala crnogorski narod, Mandić: Opasna poruka protiv Srba!

Alo pre 1 sat

Lider Demokratskog Fronta Andrija Mandić izjavio je da usvajanje rezolucije o genocidu u Srebrenici u crnogorskom parlamentu opasna poruka kojom je naneta nemerljiva šteta Srbima i ponovio da aktuelni premijer Zdravko Krivokapić nema podršku DF.

On je rekao da u Crnoj Gori vlada tužna atmosfera nakon što je većina poslanika, dobar deo poslanika vladajuće većine i gotovo kompletna opozicija glasala za to da je Srbija krivac, da je srpski narod, uključujući i onaj u Crnoj gori, genocidan. "Pokušavali su da to sve zaokruže sa formulacijama da to nije usmereno protiv srpskog naroda, ali ako se uzme u obzir da takva rezolucija nije izglasana ni u parlamentu BiH, a da već bošnjački poslanici pozivaju države u