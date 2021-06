Niš grmeo u ritmu hitova Šabana Bajramovića: Festivalom "Me sem Šaban" obeleženo 85 godina od rođenja kralja romske muzike

Blic pre 46 minuta | BRANKO JANAČKOVIĆ

"Crne Mambe" bend koji nastavlja tradiciju muzike Šabana Bajramovića festivalom "Me sem Šaban" (Ja sam Šaban) večeras su u Nišu obeležili 85 godina od rođenja najvećeg romskog pevača svih vremena.

Predvođeni maestralnim Nebojšom Saitovićem - Nešom Saitom, na terasi Niškog kulturnog centra oni su izveli najveće hitove Kralja romske muzike. Nišlije su mogle da čuju "Mi gili" (Moj put), pesmu koju je Šaban komponovao kao svojevrsni pandan pesme "My way" Frenka Sinatre. Nišlije su uživale taktove pesma Hanuma, Barbara i druge velike Šabanove hitove. Na početku večeri nastupio je orkestar Nebojše i Fejata Sejdića koji je podigao atmosferu do usijanja nakon čega