VIDEO: Uhapšen zbog ranjavanja mladića u Čačku u obe natkolenice

Radio 021 pre 2 sata

Đ. Z. (37) iz Čačka uhapšen je zbog nanošenja teških telesnih povreda i oružja.

Sumnja se da je on juče, kod jednog kafića u Čačku, posle kraće rasprave, ispalio više hitaca u noge dvadesetsedmogodišnjem M. Š, a potom pobegao. Policija ga je iste večeri pronašla i uhapsila. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu. U međuvremenu na društvenim mrežama se pojavio snimak pucnjave, u kojoj je ranjen M. Š. (27), a napadač pobegao. Pucnjava se dogodila u ponedeljak oko 18:30 časova u