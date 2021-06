Vremenska prognoza - 23. jun

RTS pre 1 sat

Prognoza vremena, upozorenje i verovatoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 23.06.2021.

Sreda: Sunčano i veoma toplo. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 16 do 25, a najviša od 35 do 38 stepeni. Upozorenje: Tmax ≥ 35 stepeni, verovatoća 90%. 24.06.2021. Četvrtak: Pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, posle podne zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 17 do 25, a najviša od 37 do 40 stepeni. Upozorenje: Tmax ≥ 35 stepeni, verovatoća 90%. 25.06.2021. Petak: Pretežno sunčano