Dnevnik pre 4 sati | Tanjug

BEOGRAD: Do petka, 25.juna, u Srbiji će biti veoma toplo vreme, sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 35 do 38 C.

U četvrtak će lokalno temperature dostići i 40 stepeni Celzijusa. Od subote do ponedeljka biće svežije za pet do osam stepeni, a zatim ponovo veoma toplo, saopštio je RHMZ.