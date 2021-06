Radio 021 pre 4 sati

I sutra veoma toplo.

Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura biće 21, a najviša 37 stepeni Celzijusa. Četvrtak će biti najtopliji dan ove sedmice sa maksimalnom temperaturom do 38 stepeni. Veoma toplo biće i u petak, do 35 stepeni, dok se za vikend očekuje osveženje za pet do osam stepeni. U petka i subotu mogući pljuskovi s grmljavinom. U nedelju sunčano, maksimalna dnevna temperatura biće 31 stepen.