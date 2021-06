Redovniji rad sektorskih ambulanti Doma zdravlja

Valjevska posla pre 41 minuta

Ambulanta u Domu penzionera će raditi od 7 do 20 časova, osim vikendom, dok će seoske ambulante raditi prepodne od 7 časova, po sledećem rasporedu: Divci utorkom i petkom, Kamenica sredom i četvrtkom, Stave ponedeljkom, Dračić utorkom i Gola Glava četvrtkom. Ambulante Novo naselje i Peti puk i dalje će funkcionisati kao KOVID ambulante, radnim danima od 7 do 20, a vikendom od 8 do 18 sati. Radno vreme u centralnoj zgradi Doma zdravlja je od ponedeljka do petka od 7