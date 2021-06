Izneverio sam narod: Britanski ministar zdravlja podneo ostavku nakon skandala (foto)

Večernje novosti pre 5 sati | Tanjug

Foto: Tanjug/AP Photo U pismu upućenom premijeru Borisu DŽonsonu, Henkok navodi da "vlada duguje narodu koji se mnogo žrtvovao tokom pandemije". - Moramo biti iskreni sa narodom ako ih izneverimo, kao što sam to ja uradio, kršeći pravila - napisao je Henkok u pismu koje je preneo Rojters.

DŽonson je odgovorio da mu je žao što je morao da primi njegovu ostavku. - Trebalo bi da budete izuzetno ponosni na svoju službu kao ministar zdravlja. Zahvalan sam vam na podršci i verujem da je vaš doprinos javnoj službi daleko od gotovog - poručio je DŽonson. Look I'm the very last person on Earth to defend Matt Hancock... but where is The Sun's front page from when Boris Johnson's affair with Arcuri or his current wife, Carrie, were revealed? Why the selective