Stiže tropski talas, pa pljuskovi: Narednih dana temperatura raste do 39 stepeni, nestabilno vreme od srede

Blic pre 4 sati

Poslednji junski dani i prvi deo nedelje koja nam predstoji donose novi talas veoma visokih temperatura, a osveženje uz nestabilno vreme moći ćemo, kako navodi meteorolog Marko Čubrilo, da očekujemo u drugom delu sedmice. - Od ponedeljka do biće srede pretežno sunčano i ponovo veoma toplo.

Danas će maksimalna temperatura iznositi oko 32 stepena, a naredna dva dana između 34 i 37 stepeni Celzijusa, ponegde i to uglavnom na krajnjem jugu i jugoistoku biće i do 39 - ističe Čubrilo. Kako dodaje, vetar će biti uglavnom slab, južnih smerova. U sredu posle podne i u noći ka četvrtku, uz lokalnu destabilizaciju atmosfere, ponegde će, kako objašnjava, doći do grmljavinskih pljuskova i to najviše nad središnjim i severnim predelima regiona. - U četvrtak će