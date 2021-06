Sutra veoma toplo! Temperatura do 38 stepeni

IndeksOnline pre 2 sata

BEOGRAD – Republički hidrometeorološki zavod je upozorio na veoma visoku temperaturu u Srbiji sutra, sa temperaturom do 38 stepeni.U Srbiji će sutra biti sunčano i veoma toplo, a duvaće slab i umeren betar, južnih smerova.

Najniža temperatura biće od 14 stepeni do 23, a najviša od 35 do 38 stepeni. U Beogradu će biti sunčano i veoma toplo. Najniža temperatura biće 23, a najviša 37 stepeni. U sredu će biti pretežno sunčano i veoma toplo sa maksimalnom temperaturom od 35 do 38 stepeni. ; U četvrtak osveženje za pet do osam stepeni. Do kraja nedelje će biti oko 30 stepeni uz promenljivu oblačnost i sporadičnu pojavu kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Biometeorološka prognoza za