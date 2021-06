Kakvo nas vreme očekuje naredne nedelje

Nova pre 3 sata | Autor:Milena Ilić Mirković

U Srbiji će danas biti sunčano i još malo toplije, sa temperaturom do 35 stepeni, dok nas u utorak i sredu čeka veoma toplo vreme, zbog čega je Republički hidrometeorološki zavod izdao upozorenje.

Kako navodi RHMZ, danas će vetar biti slab i promenljiv. Jutarnja temperatura od 13 do 20, najviša dnevna od 32 do 35 stepeni Celzijusa. U Beogradu sunčano i malo toplije, uz slab vetar promenljivog pravca. Jutarnja temperatura od 16 do 20 , najviša dnevna oko 34 stepena Celzijusa. Što se tiče vremenske prognoze do kraja sedmice, RHMZ predviđa da će u prvoj polovini biti sunčano, a za utorak i sredu je izdao upozorenje zbog veoma visoke temperature. „U utorak i