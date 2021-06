Danas sunčano i malo toplije – do 35 stepeni

Nova pre 2 sata | Autor:Beta Autor:Beta

U Srbiji će danas biti sunčano i malo toplije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) Vetar će biti slab, promenljiv.

Jutarnja temperatura od 13 do 20, a najviša dnevna od 32 do 35 stepeni Celzijusa. U Beogradu će danas biti sunčano i malo toplije uz slab vetar promenljivog pravca. Jutarnja temperatura od 16 do 20, najviša dnevna oko 34 stepena. Biometeorološka situacija je relativno povolјna. Oprez se savetuje osobama sa srčanim tegobama. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti glavobolјa i smanjena koncentracija.