Vremenska prognoza donosi promenu: Meteorolog Đorđe Đurić najavio pad temperature, u nekim delovima zemlje padaće kiša i grad

Toplotni talas još jedan dan i sreda, temperatura do 38 ℃.

Od četvrtka mnogo prijatnije. Pred nama je sunčan i vreo dan. Maksimalna temperatura biće od 34 do 38 ℃, u Beogradu do 36 ℃. Vremenska prognoza pokazuje da će u sredu biti sunčano i tropski toplo u Srbiji. Duvaće slab do umeren zapadni i jugozapadni vetar krajem dana na severozapadu. Minimalna temperatura od 16 do 24 ℃, maksimalna dnevna od 34 do 38 ℃, u Beogradu do 36 ℃. Zbog veoma visokih temperatura, danas i sutra preporučuje se smanjenje aktivnosti na otvorenom